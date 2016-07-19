الجبير: سنواصل دعم المعارضة وعلى الأسد الاستجابة للمطالب الدولية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الاثنين، إن السعودية ستواصل دعم المعارضة كما ستواصل الحرب على تنظيم “داعش”، معتبراً ان “الكرة في ملعب الأسد وعليه الاستجابة للمطالب الدولية”.

وأوضح الجبير خلال مؤتمر صحفي “سنواصل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية”، مشيراً الى ان هناك وعود روسية بشأن سوريا لم يلتزم فيها الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان الجبير أشار الشهر الماضي، الى سعي بلاده للحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومؤسساتها, مضيفا أن الكل يعلم كيف ستنتهي الأزمة السورية وهو برحيل الرئيس بشار الأسد.

وتعتبر السعودية من أكثر الدول الداعمة لأطياف المعارضة، كما دعت الرئيس بشار الأسد في عدة مناسبات إلى التنحي، حقنا لدماء السوريين, الأمر الذي رفضه الأسد قائلا أن من يحدد مصير القيادة السورية هو الشعب السوري.

شام تايمز

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