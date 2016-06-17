إفطار جماعي في شوارع هانوفر الألمانية

افترشت شوارع مدينة هانوفر الألمانية في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك بموائد الإفطار للصائمين، حيث بدأت هذه الظاهرة الإسلامية تنتشر في أوروبا منذ أن استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين.

ونظم عرب وألمان ينظمون مائدة افطار لألاف المسلمين في مدينة هانوفر الالمانية في الشوارع العامة كبادرة تعاطف مع اللاجئين في رمضان.

وكانت الحكومة الألمانية قد توصلت إلى اتفاق حول التفاصيل النهائية لقانون الاندماج، والذي يهدف إلى دمج اللاجئين في سوق العمل واندماجهم في المجتمع الألماني،

حيث منح القانون الولايات الألمانية الحق في توزيع اللاجئين المعترف بهم على أماكن سكن معينة كما اقتضى بتخفيض مزايا اللاجئين في حالات الرفض أو الانقطاع عن دورات تعليم اللغة بدون مبرر مهم.

شام تايمز

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