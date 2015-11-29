الإمارات : الخبر عار من الصحة .. لا تغيير في موقفنا تجاه ” إسرائيل “

بعد أن نشرت صحف إسرائيلية عدة خبراً مفاده أن مندوبا إسرائيليا سيمثل تل أبيب في أبوظبي، وتناقل الموضوع عدد من الصحف الغربية، أكدت الإمارات أن الخبر عار من الصحة.

وبعد أن حاولت إسرائيل استغلال الموضوع إعلامياً، أوضحت مريم الفلاسي، مديرة إدارة الاتصال بوزارة الخارجية أن وكالة “إيرينا” (الوكالة الدولية للطاقة المتجددة) منظمة دولية مستقلة تعمل وفق القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم عمل هذه المنظمات في الإمارات.

وأكدت أنه ومن هذا المنطلق فإن أي اتفاقات بين إيرينا وإسرائيل لا تمثل أي تغيير في موقف الإمارات أو علاقاتها بإسرائيل.

واختتمت الفلاسي تصريحها بالقول: إن مهام البعثات المعتمدة لدى إيرينا تنحصر بالشؤون المتعلقة بالتواصل والتعامل مع الوكالة ولا تتعداها بأي حال من الأحوال إلى أية أنشطة أخرى، ولا ترتب على الدولة المضيفة أي تبعات فيما يتصل بعلاقاتها الدبلوماسية أو غيرها.

إلى ذلك، قال مصدر رسمي لصحيفة “الحياة” “إن ما يذكر عن نية إسرائيل وجود مندوب لها في أبوظبي لا يتصل بالواقع”.

وأوضح أن إسرائيل تسعى ليكون لها مندوب في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا” التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

يذكر أن مجلس إدارة “ايرينا” كان قد عقد دورته العاشرة في أبوظبي يومي 24 و25 نوفمبر الحالي. وكانت أبوظبي اختيرت في العام 2009 لاستضافة المقر الرئيسي للأمانة العامة للوكالة.

والوكالة عبارة عن منظمة حكومية دولية تهدف إلى تشجيع اعتماد الطاقة المتجددة على نطاق العالم، وتسهيل نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة وتوفير الخبرة للتطبيقات والسياسات. وقد أسست في 26 يناير 2009 من قبل 75 دولا. (وكالة الأنباء الإماراتية)

شام تايمز

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