قنصلية النظام في تركيا تفعل خدمة حجز المواعيد إلكترونياً

فعلت قنصلية النظام في تركيا موقعها الإلكتروني للسوريين الراغبين بالحصول على موعد لإنجاز معاملاتهم.
وتأتي هذه الخطوة بعد معاناة كبيرة للسوريين الراغبين بالحصول على خدمات السفارة (استخراج جواز – تجديد – معاملات – وكالات – …)، بسبب عدم إجابة موظفي القنصلية على الطلبات الهاتفية، أو رفضهم منح مواعيد بحجة الازدحام.
وانتشر في الآونة الأخيرة بمدينة اسطنبول العديد من السماسرة الذين يقومون بتأمين مواعيد للسوريين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 100 و 300 دولار.
موقع القنصلية – رابط الحجز
http://www.mofaex.gov.sy/istanbul-consulate/istanbul_system/index.php
شام تايمز
لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:
emadskka123@gmail.com
ارجو الموافقة على تحديد موعد يوم الاثنين الساعة 9صباحا بتاريخ 15_2_2016 من اجل الحصول على ورقة توكيل خاصة من اجل عقد اجار واتمنى الرد على الرقم او البريد الاكنروني emadskka123@gmail.com 05372239187 وشكرا
موعد من اجل الحصول على الوكالة خاصة او عامة emadskka123@gmail.com
pasaportumu uzatacam
nezaman sonuclanır acaba esım pasaportunu uztamak ıstıyorum ve ne zaman arz ederım
انتمه المساعده من فضلاكم