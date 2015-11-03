قنصلية النظام في تركيا تفعل خدمة حجز المواعيد إلكترونياً

قنصلية النظام في تركيا تفعل خدمة حجز المواعيد إلكترونياً

فعلت قنصلية النظام في تركيا موقعها الإلكتروني للسوريين الراغبين بالحصول على موعد لإنجاز معاملاتهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد معاناة كبيرة للسوريين الراغبين بالحصول على خدمات السفارة (استخراج جواز – تجديد – معاملات – وكالات – …)، بسبب عدم إجابة موظفي القنصلية على الطلبات الهاتفية، أو رفضهم منح مواعيد بحجة الازدحام.

وانتشر في الآونة الأخيرة بمدينة اسطنبول العديد من السماسرة الذين يقومون بتأمين مواعيد للسوريين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 100 و 300 دولار.

موقع القنصلية – رابط الحجز

http://www.mofaex.gov.sy/istanbul-consulate/istanbul_system/index.php

شام تايمز

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6 تعليقات

  1. imad
    2016-02-11 في 10:18 ص

    emadskka123@gmail.com

    رد
    • imad
      2016-02-11 في 10:31 ص

      ارجو الموافقة على تحديد موعد يوم الاثنين الساعة 9صباحا بتاريخ 15_2_2016 من اجل الحصول على ورقة توكيل خاصة من اجل عقد اجار واتمنى الرد على الرقم او البريد الاكنروني emadskka123@gmail.com 05372239187 وشكرا

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  2. imad
    2016-02-11 في 10:20 ص

    موعد من اجل الحصول على الوكالة خاصة او عامة emadskka123@gmail.com

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  3. karen
    2016-07-01 في 4:55 م

    pasaportumu uzatacam

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  4. محمد خير محمود الثلجي
    2017-01-03 في 6:19 م

    انتمه المساعده من فضلاكم

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