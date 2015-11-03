قنصلية النظام في تركيا تفعل خدمة حجز المواعيد إلكترونياً

فعلت قنصلية النظام في تركيا موقعها الإلكتروني للسوريين الراغبين بالحصول على موعد لإنجاز معاملاتهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد معاناة كبيرة للسوريين الراغبين بالحصول على خدمات السفارة (استخراج جواز – تجديد – معاملات – وكالات – …)، بسبب عدم إجابة موظفي القنصلية على الطلبات الهاتفية، أو رفضهم منح مواعيد بحجة الازدحام.

وانتشر في الآونة الأخيرة بمدينة اسطنبول العديد من السماسرة الذين يقومون بتأمين مواعيد للسوريين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 100 و 300 دولار.

موقع القنصلية – رابط الحجز

http://www.mofaex.gov.sy/istanbul-consulate/istanbul_system/index.php

شام تايمز

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