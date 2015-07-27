Vitaros كريم يوضع على العضو الذكري .. البديل من الفياغرا

أصبح هناك علاج جديد لاضطرابات الانتصاب وهو عبارة عن كريم يوضع على العضو الذكري. ويعتبر هذا الكريم علاجاً بديلاً من الحبوب الزرقاء، وسيطلق عليه اسم Vitaros.

يكفي وضع نقطة من هذا المنتج على رأس العضو الذكري (أي على الصماخ) بوجود واقٍ ذكري من اللاتيكس، ليظهر مفعول العلاج بين خمس وثلاثين دقيقة بخلاف الفياغرا الذي يبدأ مفعوله بالسريان بين ثلاثين وستين دقيقة. عموماً يستمرّ مفعول هذا الكريم لمدة ساعة أو ساعتين وهو يختلف من شخص إلى آخر. والفضل في ذلك يعود لمادة الـ alprostadil التي تعمل على توسيع شرايين العضو.

إلاّ أنّ مختبرات ماجوريل التي حصلت على ترخيص المنتج من شركة أميركية وهيApricus Biosciences ، لا تنصح باستخدامه أكثر من مرتين أو ثلاث في الأسبوع ومرّة واحدة في اليوم فقط.

هل من آثار جانبية له؟

بعد التجارب السريرية، اتضح أنّه نادراً ما حصلت حالات إغماء أو دوخة خلال الساعتين بعد استخدام الكريم. لذا على الرجل أن يتجنّب القيام ببعض النشاطات كالقيادة أو إتمام بعض المهام الشاقة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes