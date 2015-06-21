التعليم العالي تطلب من الوزارات تزويدها بالموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه لتعيينهم في الجامعات .. وزير التعليم العالي : لا تسرب في الجامعات السورية

كشف وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن الوزارة وجهت كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء تضمن ضرورة حصر جميع الكفاءات العلمية المعينة في مؤسسات الدولة على شهادة الدكتوراه، وذلك لتعيينها في الوزارة للتدريس في الجامعات السورية، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها لإحداث أقسام جديدة أو كليات إضافة إلى فتح تخصصات في الماجستير.
وقال المارديني إن طلب الوزارة في حصر الكفاءات في مؤسسات الدولة وتعيينها لصالح وزارة التعليم العالي لا يعني أن الجامعات تعاني من نقص في كوادرها التدريسية بل هذه الخطوة جاءت لتوسيع منظومة التعليم العالي وتطويرها، إضافة إلى منح من حصل على شهادة الدكتوراه ولم يتعين في الجامعة فرصة أخرى للتعيين.
وأضاف وزير التعليم العالي هناك الكثير ممن حصل على شهادة الدكتوراه وهو موظف في إحدى مؤسسات الدولة بوظيفة إدارية قد لا تكون من مجال اختصاصه، إضافة إلى أن هذه الوظيفة تحجم من إمكانياته باعتبار أنه لا يمارس عمله الحقيقي، مشيراً إلى أن وزارة التعليم العالي حريصة على أن تعطي هؤلاء فرصة أخرى لممارسة اختصاصهم عبر التدريس في الجامعات.
ولفت المارديني إلى استجابة رئاسة مجلس الوزراء لطلب الوزارة، مشيراً إلى أن هناك رغبة كبيرة من قبل الحكومة في حصر الكفاءات الحاصلة على شهادة الدكتوراه، وتجلى ذلك بتوجيه رئيس الحكومة لجميع الوزارات بالعمل على حصر ما لديها من موظفين حاصلين على شهادة الدكتوراه.
وعلى خط مواز نفى المارديني أن يكون هناك تسرب كبير لأساتذة الجامعات، مؤكداً أن هناك بعض الأساتذة اعتبروا بحكم المستقيل لانقطاعهم عن الدوام نتيجة الظروف الأمنية في بعض المحافظات ولا سيما فيما يتعلق بجامعة الفرات، مؤكداً أن الوزارة تراعي أوضاع جميع الأساتذة وذلك بالسماح للأساتذة الذين لم يستطيعوا الدوام في الجامعة المعينين بها نتيجة الظروف الأمنية الدوام في أقرب فرع لهم أو جامعة يستطيعون الوصول إليها مبيناً أن القانون فوق الجميع ونحن نعمل ضمنه.
وفيما يتعلق بأساتذة فرع إدلب التابع لجامعة حلب كشف المارديني أن هناك ما يقارب 3 عمداء ورئيس الفرع مازالوا داخل المحافظة حيث أن الوزارة لا تعلم عنهم شيئاً، موضحاً أن الوزارة وجهت رئيس جامعة حلب بالتنسيق مع رؤساء الجامعات الأخرى بندب الأساتذة الذين استطاعوا الخروج أو إرجاعهم إلى الجامعة الأم وهي جامعة حلب مؤكدا أن معظمهم ندبوا إلى حماة بناء على رغبتهم .
الوطن
شام تايمز
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انا رحت منحة على حساب وزارة التعليم لصالح وزارة الصحة لاتابع دراسة الماجستير في التمريض في الجامعة الاردنية في عمان بعد حصولي على الاجازة بالتمريض من جامعة تشرين بمعدل عالي وتفوق عام ٢٠٠٣ وحصلت عليه عام ٢٠٠٥ على وعد من وزارة التعليم باعادة ارسال المتفوقين منا لمنحة دكتوراة ومازلنا ننتظر المنح ولم يتم ذلك علما بان معدلي في الماجستير ٣,٣٢ من ٤ اي بمعدل ٨٢٪ والان اعمل في مديرية ابصحة باعمال غير تدريسية فياريت ورجاء المساعدة لانقل للعمل تحت سقف وزارة التعليم العالي بدل الصحة فهي طموحي المكبوت الرجاء مساعدتي ودلي على الطريق الصحيح
لو سمحتم هل ستكون الفرصة متاحة لطلاب الدكتوراه اللذين يتابعون دراستهم بالوطن ولم ينتهوا بعد من رسائلهم بسبب الظروف الحالية وصعوبة توفر المواد والأجهزة وضعف الإمكانيات هل سيكون لنا فرصة في الحصول على مقاعد تدريسية في بلدنا …..
عدم معادلة الشهادات العلمية لمسببات ادارية تتعلق بعدم تحقيق نسب الاقامة المطلوبة في الخارج رغم استيفاء الشهادات العلمية كافة الشروط العلمية والتخصصية المطلوبة ومن ناحية الاعتراف بالجامعة المصدرة لتلك الشهادات …. ألا يعتبر ذلك اجراماً بحق أصحاب تلك الشهادات الذين حصلو عليها بعد سنوات طويلة …ومنعتهم ظروف البلد الاقتصادية والعائلية والوطنية أوالأمنية من الاقامة في خارج المدة المطلوبة …….
ما هو الخيار أمام من حاز على شهادة الدكتوراة وترفض وزارة التعليم العالي معادلة شهادته بسبب وجود نقص في اقامته في الخارج لبضعة أشهر أو أيام …..؟؟؟؟ هل ترك لديه خيار إلا السفر أو البقاء والعمل على اساس الشهادة الثانوية رغم انه يحمل شهادة الدكتوراة …… ربما يوجد لديه خيار الانتحار …..
نرجو من الاعلام تسليط الضوء على هذه المسألة التي ستحرم البلد من الاستفادة من حاملي الشهادات العليا ….. الذين يجدون حضنا دافئا في الخارج …. بينما حضن الوطن يطردهم لأنهم لم يقيموا في الخارج ……….
انا حاصلة على ماجستير فى التربية قسم الصحة النفسية و بحب مجالى جداً تقدمت باوراقى فى مسابقة حملة الماجستير والدكتوراه وفجأه ظهر اسمى انا وزمايلى باحشين تنمية إدارية فى مديرية الزراعة بأسوان وكانت صدمتنا الاولى الذى واجهناها انا وزمايلى فسعيت لكى انتدب فى مكان امارس فية تخصصى لكى افيد المكان بمجالى و تخصصى فعلاً انتدبت إلى معهد الأورام للعمل كأخصائية نفسية فى المكان .
واتمنى ان ادرس فى الجامعة فى تخصصى لكى افيد الطلاب بما تعلمت به خاصاً . أن جامعة اسوان خالية من الاساتذة وان الاستاذ بيدرس فى اكثر من مكان لايعطى فرصة للجداد اللى مثلنا للعمل بهذا المجال ولا الاستفادة بتخصصاتنا . ويارب تناشدوا رئيس جامعة أسوان بمراعاة الباحثين الموجودين بأسوان بإعطائهم الفرصة بالدخول فى جامعة اسوان بدلا من المحليات بحيث ان المحليات يستفادوا غيرنا بالمحليات .
وشكراً
لو سمحتم هل ستكون هناك فرصة عمل للمصريين الحاصلين علي درجة الدكتوراه في جامعات وطنهم مصر للاستفادة منهم بل سيظل حقهم مرتبط بالعمل خارج وطنهم
. ألا يعتبر ذلك اجراماً بحق أصحاب تلك الشهادات الذين حصلو عليها بعد سنوات طويلة من المعاناه
د. سامي عثمان
حبين نستفسر عن الاوراق المطلوبة من اجل التعيين في جامعات السورية بصفة دكتور وهل سوف يتم التعيين عن طرق مجلس الوزارة ام عن طرق تقديم شخصي
نرجو النظر بتعديل الوضع الوظيفي لأعضاء الهيئة الفنية في الجامعة الى أعضاء هيئة تدريسية علماً بأن الاقسام التي ندرس فيها بحاجة ماسة الى اختصاصاتنا ، مع العلم أن إعداد المسابقات أو إيفاد المعيدين وتعيين الناجحين يحتاج الى شواغر جديدة واعتمادات مالية جديدة ، في حين أن استثنائنا للتعيين بوظيفة عضو هيئة تدريسية مع احتفاظنا بشواغرنا المحدثة واعتماداتها المالية السابقة ولو لمرة واحدة ينعكس ايجابياً على خزينة الدولة من حيث التوفير في المبالغ المالية المدفوعة والاستفادة من الخبرة التدريسية للكوادر الوطنية الشابة التي اكتسبوها خلال سنوات عملهم في جامعات القطر
أنا حاصلة على ماجستير في العلوم السياسية وأعمل إدارية في إحدى الجامعات واعتقد عدم توافر إي إمكانية الوصول لعضو هيئة تدريس
السلام عليكم ورحمة اللَّه
انا حاصلة على ماجستير فى القانون العام والخاص وتقدمت لوظائف حملة الماجستير والدكتوراة وتم تعيينى بوظيفة باحث شئون عاملين بالادارة التعليميه بالبحيرة مما اصابنى بالاحباط لانى كنت اتمنى ان امارس وظيفه تناسب مؤهلى ومجالى الذى احبه واتمنى ان اقدم فيه المزيد حولت تقديم تظلمات وطلبات انتداب لوظيفه تناسب مؤهلى لكنها محاولات بائت بالفشل نظرًا لتعنت وتعسف الجهات الادارية المختصة
واتمنى ان أُدَرس فى الجامعة فى مجال تخصصى علمًا بأنى أعد رسالة الدكتوراة، واتمنى من اللَّه ان تناشدوا رئيس جامعة السادات منوفيه التى تخرجت فيها لاعطائى فرصة للتدريس فيها،ولسيادتكم خالص الشكر .
هل من جديد بخصوص نقل الموظفين حملة الدكتوراة الى الجامعات الحكومية و…علما اني حاصل على شهادة الدكتوراة في الطب البيطري. أمراض دواجن ..من جامعة طهران في 2010 وموظف لدى وزارة الزراعة مديرية الصحة الحيوانية ..
انا موظفه في وزاره التعليم العالي لاغرض اداريه في جامعه طرطوس كليه الطب مع اني دارسه هندسه غذاءيه وطالعه خامسه علكليه وانا حابه درس وكفي دراسه وانا متحجمه بشغلي لان معينيني مخبريه شوفي اعمل عتدريسيه.باالله عليكون اذا حدا بيعوف يخبرني
انا حاصلة على ماجستير كيمياء تحليلية ودبلومة تحاليل طبية ودبلومة علوم بيئة وتنمية صناعية وقربت اخلص دكتوراة علوم بيئة وتنمية صناعية انا معينة اخصائى كيميائى بمستشفى امنيتى انى اتعين بالدكتوارة فى الجامعة وادرس وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة انا مسجلة الدكتوراة فى قسم علوم البيئة والتنمية الصناعية فيها ياريت ادرس فيها فى تخصصى لان وظيفتى غير مناسبة للدكتوراة