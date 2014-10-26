نانسي تنافس بيونسي بالشورت الجلدي.. وهذه فاتورة ملابسها

مجدداً إختارت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ارتداء “شورت” في حفلات البث المباشر من Arab idol وهذه المرة جاء الشورت جلدي باللون الأسود.

وبحسب موقع ” MBC” ارتدت نانسي في حلقة الجمعة من برنامج Arab idol في موسمه الثالث شورت جلدي أسود اللون من مجموعة yves saint Laurent.

وكنا قد رأينا أكثر من نجمة عالمية ترتدي هذا الشورت ومن أهمهن النجمة العالمية بيونسيه والاسترالية كايلي مينوغ وغيرهما، ويبلغ ثمن هذه القطعة المميزة أكثر من 2000 دولار أمريكي

شام تايمز

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