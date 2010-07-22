عن مجالس ومنتديات البكارة..البومعيش في الجزيرة السورية!!كتب ـ إسماعيل الطاهات

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عبر النت في مواقع ومنتديات القبائل الكثير من الآراء والمقالات المتعلقة منها بالأنساب أو بالموطن لتلك القبائل والحقيقة أردت تصويب لبعض ما ورد بها أو لنقل إن هناك أشخاص تنطحوا لمسالة اكبر من مستوى ثقافاتهم المبنية في معظمها على القال والقيل ,

وكي نبتعد قدر المستطاع عن التشهير أو القدح في هذه المرة لمن وردت أسمائهم بالمنتديات كباحثين أو متداخلين من باب أنهم أهل خبرة ودراية !! .

فقط سأكتفي بالتنويه لتصحيح مسار المقالات التي تتناول أبحاث كهذه لأنها أساسا شائكة ولم أكن راغبا بالدخول في مثل هذه المناولات حقيقة ,

لكن واجبي كباحث بالدرجة الأولى والثانية بسبب صلة الرحم كأحد أفراد القبيلة فقد حتمت علي إن أدلو بالاتي وابدأ من حيث انتهى الكاتب الأديب احمد بن راشد الهيزعي حيث جافي مقدمة تناوله لهذا البحث بموقع منتدى عنزة التالي :((بعد الصلاة على سيد الأنام نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم بان قبيلة البكارة الكبرى من قبائل العرب ذات النبع الصافي وذات الأغصان الممتدة حتى ترسخ جذورها في محمد الباقر احد أحفاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي ألمضري العدناني والحديث يطول ويطول عندما أريد إن أتكلم عن إي قبيلة من قبائل العرب ,لكثرة مآثرها ومفاخرها

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لكنني اخترت هذه القبيلة بالذات لقلة معرفة سكان أهل نجد بهذه القبيلة العريقة ولتكن باكورة سلسلتي لكم وسوف اختصر البحث بما هو مفيد , فبداية نتحدث عن مذهبه الديني : والحمد لله فجميع أبناء القبيلة من مسلمي السنة , ويثبت ذالك جليا بآدابهم الإسلامية الخالدة من مميزات هذه القبيلة عدم وجود الدخلاء بين إفرادها البتة , وهذا ما زاد أواصر بين عشائرها .

والميزة الأخرى التي ميزتها عن قبائل سوريا عموما هي عدم انقسام شيوخها إلى قسمين قسم مع المستعمر وقسم مع الوطنيين الأحرار .. تقيم هذه القبيلة في بلاد الشام سوريا واغلب تواجدها بالجزيرة الفراتية وبعضهم في نواحي حلب ويتمركزون من رأس العين شمالا إلى جنوب دير الزور ومن حدود الجبور شرقا إلى غرب خط الكسرة وديار العفادلة غربا , وان معظمهم من أهل الأرياف إخوة وضحى ونخوتهم إخوة ردسة وشيخ شملهم الشيخ نواف راغب البشير وتنقسم القبيلة إلى تسع وعشرين عشيرة ولكل عشيرة شيخ ولكن الشيخ العام هو ابن بشير ,

ويحدها قبائل كثيرة من أشهرها الجبور والعقيدات في الشرق والعفادل والفدعان من عنزة غربا والشيخ نواف البشير صار نائبا في البرلمان السوري بدمشق وللبكارة تاريخ مشرف جدا إبان الثورة الوطنية السورية ضد الاستعمار كما إن لها تاريخ حافل بالبطولات والتضحية والانتصارات على بعض القبائل المعادية وللبكارة فرسان ذاع صيتهم ولعل من أشهرهم الفارس الذائع الصيت خالد الطلاع ومن فرسانهم سليمان العيسى وصايل الكناص وعبد الله الجيلات وووووووو

في النهاية من أراد الاستزادة فليراسلني بالا يميل أو الرسائل الخاصة وصلى الله على نبينا محمد خير خلق الله وبالطبع هذه المقدمة أوردناها باسم الباحث احمد بن راشد الهيزعي أطال الله بعمره عضو منتدى قبيلة عنزة الوائلية .

وختم حديثه الأستاذ الباحث الهيزعي مشكورا بأنه يستقبل الرسائل المتعلقة بالبحث أي نسب القبيلة الباقرية وكذلك معلومات عن عشائرها أينما وجدوا ولكن للأسف أن البعض مما لايملكون أدنى أدوات البحث شمروا عن سواعدهم وانبرت أقلامهم بقصد أو بغير قصد وتنطحوا لمسألة شائكة الصعوبة وطبعا هؤلاء من أبناء القبيلة ذاتها أي المطلوب الاستفاضة عنها ( البكارة ) .

وما يهمني الآن من الحديث أن أبناء العمومة وأنا من بينهم انتظروا كثيرا لكي يدلوا بدلوهم واليوم بهذه النبذة البسيطة سأوضح بعض النقاط المتعلقة بعشيرة البومعيش من القبيلة الكبرى ( البكارة ) , فأن البومعيش يتواجدون بثلاث محافظات رئيسية ( الحسكة ـ دير الزور ـ الرقة )

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أما الحسكة وفيها بيت الرئاسة وهم آل طلاع ومسكنهم الأساسي بلدة تل بيدر وهي قرية أثرية معروفة للقاصي والداني تقع إلى شما ل مدينة الحسكة في الجزيرة السورية بحدود 30 كم على طريق الحسكة ـ الدرباسية ،

وأما حول التأخر في الحديث ومراسلة موقع عنزة بواقع الحقيقة يعود لسبب نقاش حاد بين أفراد العشيرة اثر قيام بعض المهتمين في موقع ومنتدى ( البكارة ) مدعيا ان عشيرة البومعيش عنزة سواء كل أفرادها أو بعض من بطونها أو لأسباب أخره كما يحلل المؤرخين من تلك العشيرة أو بما يتردد من أبناء قبيلة عنزة المتواجدين في محافظة الرقة .

حيث يروي الحاج عويد المسلوخي أبو فهد وهو رجل المناسبات الطيبة ويحترمه معظم سكان المنطقة لصراحته وأمانته وهو صديق قديم للمرحوم بأذنه تعالى الشيخ كعود الطلاع فمنذ عدة أشهر في أثناء زيارتنا له حدثني عن قصة قديمة تربطه بآل الطلاع ذلك إبان الاحتلال الفرنسي فمن جملة ما حدثني بأن والده ومجموعة من بيوت عنزة ( المساليخ ) كانوا يتنقلون وهو طبعا من بينهم لأنه كان شابا حينها في شمال الشرق من الجزيرة طلبا للماء والكلأ وحينما لاقوا بعض المضايقات من العشائر المجاورة دون ذكرها رغم ان الحاج ابو فهد الح على ذكرها فكان الملجأ الأكثر أمانا هو بيت رئاسة البومعيش ( الطلاع ) .

ثم أردف يقول بالواقع أن شيمة رجال البومعيش قل نضيرهم بين عشائر المنطقة ورغم أن استضافة البومعيش لنا لم تطل كثيرا لكنها تركت أثرا طيبا لدى كل أبناء قبيلتنا عنزا بما فيهم الشيخ متعب سمير الذي يقطن في أقصى الجنوب السوري وعندما سألت الحاج عويد عن تدهور صحته مؤخرا قال : بالواقع أن نبأ وفاة الشيخ كعود الطلاع أبو محمد قد قسمت ظهري وجعلتني التزم الفراش لعدة أشهر لكن اليوم والحمدالله تعافيت وانا حاليا بصحة جيدة .

من هذه المعلومة المؤكدة نكتشف أن حلفا كبيرا قد نشأ بين (عنزة ) و (البومعيش ) وزادت الثقة مع تلك القبيلة الوائلية السموحة الشامخة التي يضرب بها المثل بين العربان لشدة بأسها وعنفوان كبريائها 0

المهم في الأمر أن كان أحد أبناء العمومة من البومعيش أمثال خلف عواد الطلاع أبو ملحم رحمه الله قد شجع على التلاقي ومواصلة الرحم مع وجهاء عنزة بمحافظة الرقة فكان يهدف بكل تأكيد على أن يبقى حبل الود مع العشرة الطيبة لهذه البيوت التي تقابل الطيب بالطيب وتوصل ولا تقطع .

لكن المناقشات الحادة عما يكتب بالمنتديات وإقدام أحد الشباب بسؤاله في منتدى البكارة عن انتماء عشيرة البومعيش فهو يتردد بشكل التفكه أحيانا وفي مرات أخرى تزداد الوتيرة وبالطبع الحديث يأتي بالمناسبات ولكن ومع كل اللقاءات في بيت الشيخ نوري الطلاع وبحضور معظم المخاتير وعلى فترات ليست متقاربة ومن سيحضرني ذكرهم أمثال محمد الوكاع ابو هبه ومحمد المحمود ابو خلود وثلج الحميد ورحمة عيسى العبداللة وحماد النوار وحسن موسى النزال وعبيد المشهور وال الهايس بدير الزور والمرحوم شيحان الطه وال العداد والمرحوم العارفة مصطفى الرحيل الزركان ابن أخت العبوني وهو باحث ومؤرخ بالإضافة لاجتماعاتنا المتكررة بمضافة العبار عند ابو عبد بحي المعيشية الذي يؤكد في كل لقاء على ما ذكره الأستاذ خالد النوري الطلاع عبر منتدى البكارة ,

وهنا يجب إن اذكر بان احد أبناء العمومة الشاب عبد العبار له اهتمامات بذات الشأن فتجده في عدد من الجلسات بفتح سيرة التراث وأحينا قصص قديمة لها علاقة بتاريخ العشيرة وغزواتها وكذالك كون الهسك وعن تحالفات العشائر بظل الاحتلال الفرنسي مما يثير إشكالات معينة قابلة للنقاش من جديد ولكن في إحدى جلسات الشتاء بمضافة العبار الكائنة بحي المعيشية بمدينة الحسكة وبحضور وجهاء الملية الأكراد ( آل خلو ) والسيد فواز كوركيس عبد الله أحد وجهاء ( القصوارنه ) بمنطقة الدرباسية والوجيه رديني العيادة وبعض شباب العشيرة فقد حدد المختار محمود العبار بشكل قاطع انتماء العشيرة بأنها فرع من قبيلة ( البكارة ) من الشجرة الهاشمية .

لكن القضية المتعلقة بالبحث هي أن عدد من أبناء العمومة قد شطح بقلمه وتناول بقضية شائكة كما أسلفت في بداية المقالة وبدأ يدبج أخبارا وأفكارا لا ترتقي لأهمية البحث باستثناء الشيخ الصاعد خالد الطلاع ولي العهد للشيخ نوري الطلاع فقد أبدع عندما وضع الكلام بموضعه وقال بصحيح العبارة أن البومعيش هم من أحفاد السيد محمود الباقري ولا يمكن فصل أو عزل العشيرة عن الشجرة الكبيرة قبيلة ( البكارى ) مؤكدا مرة ثانية عبر منتدى القبيلة وفيما يلي نص الرسالة : (الأخ المحترم نزار الحسين .

تحيةطيبة

ألان نحن نعمل على رد علمي وموثق تاريخيا ننهي به حالة التساؤل الخاصة بنسب البومعيش , طبعا بالرجوع إلى أبي نوري الطلاع وكبار السن من عمومتنا الموثوقين وما توفر من وثائق منقولة عن جدنا المرحوم الشيخ

لكن سوف أخبرك بداية عن الرسالة التي أوردها والدي لأبن عبار ومن ثم اللقاء الذي حدث في السعودية بينهما:

بعض الروايات في هذا الموضوع ذهبت بعيدا في نسب البومعيش بحيث أصبح قسما منهم عنزة مصاليخ والباقي لا

لذلك كان المغزى من الرسالة وما تبعها من لقاء مع ابن عبار هو التأكيد أولا على أن البومعيش هم أبناء رجل واحد حفاظا على وحدة قوام القبيلة وفي تلك الرحلة إلى السعودية تم سؤال والدي في مجلس رسمي من كبار شيوخ عنزة عن هذا الموضوع وكان جواب والدي : ” نحن من البكارة هم عزنا ونحن عزهم ,

هذا جزأ من رسالة الشيخ خالد النوري الطلاع ومن أراد البحث عن جميع المراسلات بإمكانه المتابعة عبر الموقع المنوه عنه في مقدمة البحث ,

وهنا فأن الشكر موصول للأستاذ نزار الحسين عضو المنتدى الذي عمل جاهدا ومنذ فترى للتواصل مع الباحثين والمؤرخين من أبناء القبيلة كما أشكر مساهما ته القيمة والوجدانية عبر النت وأقول لبعض أصحاب الرأي أن اختلاف الآراء رحمة ولا يمكن لقضية عادلة بأن تبصر النور أن لم يكن فيها آراء متنوعة وحوارات مختلفة

ولكن بالمقابل عتبي على أشخاص أفاضل من نفس القبيلة يتصرفون بالمجالس أو عبر النت وكأنهما بمعزل عن العالم والمحيط فأرجو من المهتمين سواء من أبناء القبيلة أو غيرها ممن يرغب في الخوض ببحث الأنساب أن يتصل أو يقرأ أو يستمع لأفكار مطروحة ويناقشها ضمن المحيط من ثم يخرج بها إلى الدائرة الأوسع وإلا سيكون رأيه مجانبا للحقيقة مما سيهمل عاجلا أم أجلا .

بالإضافة لذالك سيكون قد وضع نفسه في موضع المسائلة القانونية أو العشائرية ، فهل من المعقول أن أحد الكتاب أو مما يدعون بالبحث أن يتجاهل بيوتا عريقة كما هو الحال الحاج صطوف المرعي وحاج حمادين وعبد الحق علي وقدور العبد الرزاق وآل هويس وآل عاشور في حلب وريفها إلى هنالك من الوجهاء والأدباء سواء في مدينة منبج أو داخل مدينة حلب ،

وكي لا نقول أن فلان أفتى بغير علم أو دراية فالرجاء ثم الرجاء يجب التدقيق كثيرا قبل طرح أية قضايا تهم القبيلة أو النسب وللعلم نقول أن الباحث المجتهد أنور عسكر سباهي العاني رحمه الله أقدم منذ عقدين ونيف إلى تأليف كتب عن العشائر بالجزيرة والفرات وبدأها ( بطيء ) وثم ( البكارة ) وكذلك ( شمر ) وعلى أثرها توجهت له انتقادات كثيرة ومن أبناء( البكارة ) بشكل خاص ووقتها توجهت له انتقادات عبر الصحافة ومن بين الأقلام كان الفضل للباحث أحمد الحسين عضو اتحاد الكتاب العرب والذي شغل منصب مدير ثقافة الحسكة لسنوات طويلة .

أما القضية الثالثة للبحث الذي أريد أن أنوه إليه أن قبيلة بمثل هذا الحجم لابد من وجود أشخاص بينهم يعملون لمصلحتهم الخاصة فقط منطلقين من نضرة آنية نفعية وهم بالواقع كثر فتجد من وضع قبعة خضراء على رأسه و(حربا) أو ( شيشا ) في زناره مدعيا أنه يفك الطلاسم (السحر ) وأن أجداده أبلغوه بالمنام بأنه أصبح وليا ويجب إتباع خطاه ؟!

وهناك أشخاص يشعرون بالإفلاس المادي فيلجئون إلى ترتيب قضايا خيالية ويطرحون أنفسهم كبديل لشيوخ القبيلة مدعين أنهم الوريث الحقيقي بمشيخة القبيلة ومن هؤلاء برز أشخاص لا يعنيني ذكر أسماءهم كثيرا لكن تواجدهم في المدن الكبيرة كحلب ودمشق وينطبق على تواجدهم بهذه المدن الكبيرة المثل الشعبي ( يامن عين الحزينة بسوق المدينة ) !!

ولكن بالمحصلة أن مثل هذه الأفكار أو الطروحات بالنسبة للأشخاص الذين يغردون خارج السرب أو يعتاشون عن طريق الشعوذة فأن الأعلام وخاصة أللإلكتروني لهم ولكل أمراض المجتمع بالمرصاد .

ختاما وليس آخرا بالطبع لأنه في حال أطال الله بعمرنا سنعود مرة ثانية ببعض التفصيلات مع الوقوف على حالات بعينها ، فأقول بهذه الخاتمة بارك الله برجل عرف حده فوقف عنده ، والله من وراء القصد .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عضو اتحاد الكتاب العرب

باحث بالأنساب

as_altaha@hotmail.com

شام تايمز

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