سوريالية المشهد السياسي : سورياليزم . د . نزار العاني

عريقون في اقتراف النهج السوريالي في الحياة وفي السلوك وفي السياسة منذ العصر الجاهلي حتى هذه اللحظة ، وإلا كيف يمكن فهم ظاهرة وأد البنات ، وفروسية مُضرِّط الحجارة ، وحروب النهب والسلب واللصوصية التي أطلق عليها الإخباريون تسميةً مضللة هي ” أيام العرب ” .

وبعد سنوات وفي أزهى عصر ، أي الراشدي ، تحدث الفتنة الكبرى التي وثّق وقائعها طه حسين . وبعد عقود ، يسبي العربي العدناني القرشي الأموي المسلم يزيد بن معاوية المدينة المنورة وينتهك كلَّ حُرُماتها ويرتكب أبشع جريمة كما يصفها بالتفصيل الدقيق عباس محمود العقاد وهي مقتل الحسين في كربلاء، ويقول العقاد أن اسمها جاء من ( كَرَبْ ) و ( بَلاء ) !! والكَرَب والبلاء هما خبز وماء أمتنا العظيمة مُذْ كانت !! وحدثوا عن المضحكات ولا حرج في العصر العباسي ، إذْ سُملت عيون معظم الخلفاء ، وكان اسم الجارية ” دنانير ” على كل لسان ، وحظيت باحترام وتقدير لم يَنَله الخليفة الذي اقتناها .

دعونا من سوريالية تاريخنا المجيد (!) ولنتأمل تاريخنا الأكيد الذي رأيناه ونراه بأمّ أعيننا ومانزال نعايش فصوله التي تتجاوز كل واقع وكل معقول ، ليصبح مصطلح سوريالي حَكْراً لنا نحن العربان .

بداية المشهد السوريالي كانت بإعلاننا الثورة العربية الكبرى عام 1916 ضد العثمانيين تلبية لطلب الإنكليز الذين وعدوا الشريف حسين بدولة عليها القيمة . حاربنا مع الإنكليز في الحرب العالمية الأولى وانتصر الإنكليز وانهزم العرب ! (شلون ؟؟؟) .. سايكس بيكو قسّمنا ، ووعد بلفور أعطى اليهود فلسطين ، ووضع مؤتمر فرساي المنطقة العربية تحت الإنتداب !! أكبر خازوق سوريالي دَخَلَ في أُسْت الأمة العربية ولم يخرج بعد !

ثاني خازوق ” مُنَجَّرْ ” يوم دخلت الجيوش العربية إلى فلسطين لتطرد الصهاينة الأوغاد وإذا المفاجأة السوريالية الغرائبية غير القابلة للبلع : ( ماكو سلاح وماكو أوامر !!!!! ) . أكو شِنُو عَجَلْ ياولاد لورنس العرب ؟؟؟

وتتوالى الخوازيق السياسية ولا لزوم لذكرها وتوصيفها لأن الذي نجَّرها هو الغرب ، أي محبوبتنا أمريكا وإنكلترا وفرنسا وعرَّابتهم وإسرائيل ، والذين تخوزقوا بحروب واقتتال وتشرذم هم : لبنان ، الصومال ، الجزائر ، اليمن ، العراق ، السودان ، تونس ، ليبيا ، مصر ، سورية ، والحبل على الجرَّار .

سوريالية فاقعة : يَطردُ اللبنانيون ثلاثين ألف جندي سوري يحتلون لبنان كما يقول فريق 14 آذار ، وإذا بمليون ومئتي ألف سوري مدني يحتلونه من جديد وليس في عِدادهم لا غازي كنعان ولا رستم غزالة ! سوريالية جديدة : فضل شاكر الذي لم أسمعه في حياتي ، وأسمع من زوجتي الكثير عن جمال صوته ، يهجر المواويل والآهات والعتابا ويلتحق بركب الجهاد تحت راية أحمد الأسير . “الشيخان” حسبما درسنا وقرأنا هما الإمام البخاري والإمام مسلم ، وتدور عجلة الزمان بسرعة وإذا بهما الإمام فضل والإمام أحمد . سورياليزم .

ما الذي جعلني أحكم على ما أرى وألمس بالسوريالية ؟؟ تابعوا معي :

1 ـ وفقاً لما جاء في كتاب محمد عزة دروزة الذي يؤرخ فيه لنشأة الأحزاب الشيوعية في المنطقة العربية ، فان السودان هو أول بلد عربي يحتضن حزباً شيوعيا في عشرينيات القرن الماضي ، بعد ثورة أكتوبر البلشفية في روسيا بقليل ، والمفارقة أن السودان وقع في قبضة الإسلام السياسي قبل الجميع ! سورياليزم .

2 ـ بلدان قوميان علمانيان تحت قيادة حزب واحد هو حزب البعث ، والبلدان هما العراق وسورية ، ومنذ أواسط ستينيات القرن الماضي وصف الراحل ممدوح عدوان الحزب بما يلي : البعث الأموي في دمشق والبعث العباسي في بغداد !! وصفٌ واقعي لحالة ” فوق واقعية ” لبلدين خرجا حالياً من التاريخ ، وقد يخرجان من الجغرافيا . سورياليزم .

3 ـ كما أسهمَ بعض العرب في القضاء على الرجل العثماني المريض ووضعَ حداً للمسألة الشرقية ، فنهضت تركيا وتأخرنا . كذلك أسهمنا في سقوط الإتحاد السوفياتي حين أعلنا الجهاد في أفغانستان لنصرة أمريكا ، فقامت روسيا كالعنقاء من رمادها وانبعثت ، فإذا روسيا وأمريكا في الخفاء يعملان على اقتسام النفوذ في منطقتنا العربية المستباحة منذ أكثر من قرن . سورياليزم .

4 ـ يعلنُ بعضُ العرب الحربَ على إيران ، ويُسخِّرون إمكانيات العراق العسكرية لِلَيْ ذراع ” الفرس ” ويُفاخر بعض العرب بقادسية “صدام” ، لكن “صدام” يدير ظهره للإيرانيين على حين غفلة ويحتل الكويت ، وتنتقم أمريكا من العراق وتجتاحه وتحتل كامل أراضيه ، وبلا طولِ سيرة ، يتم تدمير العراق ، وتصبح حصّة إيران السياسية في البلد العربي المنكوب الذي تربطه علاقات واتفاقيات مع أمريكا أكبر مما كانت عليه سابقاً . سورياليزم .

5 ـ بعض العرب الذين ساعدوا العراق في شن حربه ضد إيران ، يشنّون اليوم حرباً عليه ، وشيعة العراق الذين حاربوا بالأمس شيعة إيران ، يتعرضون اليوم لتفجيرات وإرهاب الحلفاء السنّة أو الحلفاء الأمريكيين أو الجيش السري العالمي ، قاعدة أو غيرها . سورياليزم .

6 ـ حكومة سوريا التي وقفت ضد عراق صدام لعقودٍ من الزمن ، والتي كانت تمنح كل سوري الحق بزيارة كل العالم عدا العراق ، وتدون هذه المعلومة الرديئة على جوازات سفرنا ، وكان كل العرب مع صدام وعراقه ، تبدو اليوم بأجزائها وأماراتها على الأرض ، حليفاً محتملا للعراق إن امتدّت رقعة الحرب الدائرة في البلدين . سورياليزم .

7 ـ عثمانيو البارحة ، والحجاز الثائر بالأمس ضدهم ، وأقصد شخص الشريف حسين وأولاده وأحفاده الهاشميين ، وكل العرب الذين عانوا من تعنّت الأتراك وظلمهم واستبدادهم ، وحيث كانت مساجد مكة تدعو لسلاطينهم بالفوز والحبور على رغم آثامهم وإذلالهم لنا ، وعلى رغم بطش ” جمالهم ” السفّاح ، وهم أنفسهم ذابحوا الأرمن ، يقفون اليوم ليشدّوا عزيمة بعض العرب ضد بعضهم الآخر ، ويقف معهم النائب الأرمني عن كتلة المستقبل في لبنان : لبنان ( أبو سما زرقا ) حتى لوكان العلم التركي بلونه الأحمر الكامل . سورياليزم .

8 ـ مسيحيون مثل ميشيل كيلو وجورج صبرا ( يالسَوْءة لساني وميشيل كان صديقي ) ، ماركسيّان ، يجلسان في حضن الأمريكان ويَسْبَحان في البركة الرأسمالية بعد إسقاط مقولة الطبقات ، وبعد علو كعب الدولارات ! تقدميون ويساريون راسخون مثل صادق جلال العظم وبسمة قضماني درويش يسقطون . حيث الأول تبنّى قضية إبليس وأعطاه الحق في ثورته ضد قرارات السماء في كتابه الشهير ” نقد الفكر الديني ” والذي حُوكِم ، ومعه حوكمت دار الطليعة والناشر الدكتور بشير الداعوق ، بسبب الكتاب المذكور ، يمسكُ اليوم مسبحةً ، وغداً يلبس جُبَّةً وعمامة ويصلي وراء رياض الشقفة . وحيث الثانية ، أي القضماني ، عملت مع مكسيم رودنسون الشهير عام 1986 في تهيئة بحوث عن الطائفية في لبنان ، وشكرها الماركسي اليهودي العريق لجهودها في كتابه الذي يحمل عنوان ” الإسلام : سياسة وعقيدة ” وفي الصفحة 145 ، وانتهى الحال بتلك السيدة التي كانت تنسق مع أشهر ملاحدة العالم المعاصرين ، أنها تنسق مع الأخوان المسلمين . سورياليزم .

9 ـ سماحة السيد ميشيل عون !! في لبنان ، يتحالف مع الجنرال حسن نصر الله !! فيختلط في نسيج الحلف الخيط المسيحي الماروني بالخيط المسلم الشيعي ، والأول قاتَلَ الجيش السوري ذات يوم ، والثاني يقاتل مع الجيش السوري اليوم ، والأول فرانكوفوني ليبرالي ، والثاني إيراني النَزْعة مقيّد بولاية الفقيه ، وقناة تلفزيون الأول تبث برنامج ” لول ” للنكث الجنسية ، وقناة تلفزيون الثاني تستغفر الله عشر ساعات باليوم . ومع ذلك فهما في حلف سياسي وليذهب علم الإجتماع إلى الجحيم . سورياليزم .

10 ـ في عالم السياسة العربية لاشيئ مُستغرب : سجين سابق يسابق من أجل منصب رئيس الجمهورية ، ورئيس جمهورية يُشنق بعد محاكمة ، ورئيس يتخوزق في الشارع دون محاكمة ، ورئيس يهرب وتنقطع أخباره ، ورئيس تلاحقه محكمة الجنايات الدولية ، ورئيس يرفع إشارة النصر ويموت مسموماً بالطائرة ، ورئيس يُخلع بعد أكثر من 40 سنة ويسجن ، ورئيس يُخلع بعد سنة واحدة ويحتجز في مكان ذي خمسة نجوم ، ورئيس جمهورية كالميت الحي بسبب المرض الحرج ، وأمير في الثلاثين يتسلم الأمارة ، وملك تجاوز الثمانين ولا يتزحزح . سورياليزم .

11 ـ لدى الأمّة العربيّة ألف قناة إعلامية ، وآلاف المحطات الإذاعية التي تبث برامجها على مدى 24 ساعة باليوم ، أي أنها لا تتوقف عن ( الْرَغي ) ، وآلاف المجلات والصحف ، ومئات دور النشر ، وينخرط عشرات الملايين بالتعليم على درجاته وأشكاله ، وتأخذ لاحقاً مئات العينات العشوائية من البشر ، بعد كل هذا الهدير الإعلامي والمعرفي ، وإذا بك أمام جيوش من الجاهلين والأميين والفارغين، وحشود هائلة في الطرق والميادين من المؤمنين الأتقياء الطاهرين الذين عن صلاتهم غير ساهين. سورياليزم .

12 ـ نطبعُ نحن العرب ترليونات من العملات النقدية الورقية في مطابع الغرب المتقدمة تقنياً ، ولايوجد في طول وعرض هذا العالم العربي وعلى امتداده من يصنع آلة أو ( مَكَنة ) لعد النقود ، وأكثر من ذلك ، لايوجد من يصنع تلك القطعة التافهة من المطاط التي نستخدمها لجمع المصاري في رِزَمْ . سورياليزم .

وذروة سوريالية الحدث السياسي أننا لم نتفق ، ولن نتفق على تسمية مايحدث في مصر هذه الأيام وهل هو تصحيح أم انقلاب أم ثورة جديدة أو حلقة في مسلسل رمضاني !! وهل الإنتفاضة السورية هي ثورة أم حرب أهلية أم مؤامرة !! سورياليزم ، واللهِ سورياليزم . ونصيحتي لهذه الأمّة أن تذهب لطبيب تجميل ليقوم بتجميل عقيدتها وتاريخها وذاكرتها وينحدر بها من “فوق واقعها ” الغرائبي إلى “واقعها” المنطقي والمعقول .

د. نزار العاني

شام تايمز

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شام تايمز

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