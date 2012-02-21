اغتيال رجل الأعمال محمود رمضان شقيق المعارض أحمد رمضان بحلب

قالت مصادر مطلعة أن مجموعة مسلحة اغتالت رجل الأعمال محمود رمضان أمام منزله في منطقة جمعية الصيادلة بحي حلب الجديدة.

وقال المصدر أن مجموعة مسلحة تستقل سيارة أطلقت الرصاص بكثافة على الشهيد رمضان خلال خروجه من منزله ما أدى إلى استشهاده على الفور.

والشهيد رمضان مواليد 1969 متزوج وله ثلاثة أولاد صبيان وبنت ويملك مجموعة شهبا روز للفنادق والسياحة وهو شقيق المعارض أحمد رمضان عضو المجلس الوطني السوري.

شام تايمز

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