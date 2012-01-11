هيئة التنسيق ترفض المشاركة بحكومة موسعة.. والمجلس الوطني ينتقد خطاب الأسد ويدعو لتدويل الملف السوري

أعلنت هيئة التنسيق الوطنية المعارضة لقوى التغيير الديمقراطي الثلاثاء10/1/2012، رفضها المشاركة بأي حكومة أو الحوار مع السلطة، بينما انتقد “المجلس الوطني” المعارض المنبثق من اسطنبول خطاب الرئيس بشار الأسد، داعياً إلى تدويل الملف السوري.

وقال الناطق الرسمي باسم هيئة تنسيق المعارضة في سورية إن الهيئة “غير معنية لا من قريب ولا من بعيد باقتراح الرئيس الأسد”، معلناً “أن الهيئة ترفض المشاركة في أي جهاز تنفيذي مرتقب بالبلاد”.

وشدد المعارض السوري في تصريحات صحفية على رفض الهيئة “بشكل كامل المشاركة في أي حكومة مقبلة، أو الحوار مع السلطة السورية أيضاً”، لأن لديها شروطاً أساسية يجب تحققها، “من أهمها سحب الجيش والقوات الأمنية من المدن، ووقف القتل والاعتقال، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية التظاهرات، والسماح بالتظاهر السلمي، قبل الانتقال إلى الحديث عن مرحلة انتقالية هدفها واضح ووحيد وهو الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي”، على حد وصفه.

وأضاف “هذا كله ترفضه السلطة السورية، وعليه فإن هيئة التنسيق لن تحاور السلطة ولن تشارك في أي حكومة مقترحة، وهي غير معنية بالمطلق بهذه الاقتراحات”، حسب قوله.

وأعرب عن قناعته بأن الوضع في البلاد “مهدد بالانتقال إلى الأسوأ”، وحذّر من “تدهور الوضع في سورية إلى مستوى أكثر خطورة ودموية”.

وكان الرئيس السوري قد قال الثلاثاء في خطاب متلفز، “أن الأزمة والدستور الجديد المرتقب وقانون الأحزاب أفرز قوى جديدة من الممكن إشراكها في حكومة موسعة، مشيراً إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض هذه القوى دون أن يحددها.

وشدد على أن معايير المشاركة هو أن تكون “المعارضة وطنية ولا تجلس في السفارات ولا تستعين بالخارج ولا تبتز السلطة ولا تحاورها في السر”.

تدويل الملف

بدوره، اعتبر رئيس “المجلس الوطني السوري المعارض” برهان غليون الثلاثاء، أن “الحل الوحيد لما يجري في سورية هو الاتجاه نحو مجلس الأمن بعد رفض النظام السوري الحل العربي”، على حد قوله.

وقال غليون خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة اسطنبول التركية “إن خطاب الرئيس الأسد قطع الطريق على أي مبادرة عربية أو غير عربية لتجنيب سورية الأسوأ”.

وتابع غليون إن الخطاب كشف عن إصرار النظام على دفع الشعب للانقسام والحرب الأهلية، من خلال التلويح بمشروع إصلاح وهمي تحول مع الوقت إلى (خرقة بالية) ولم يعد هناك أحد في سورية يؤمن به”، مضيفاً “أن النظام لم يتعلم شيئاً من الأزمة التي بدأت قبل عشرة أشهر، ولا يزال مستمرا في (تصعيد الإرهاب)، ليؤكد أنه (أكثر تطرفاً) اليوم، مما كان عليه في أي فترة سابقة”، على حد تعبيره.

وبين “أن الرد الوحيد على الخطاب، هو استمرار الثورة الشعبية السلمية وتوسيعها وتعميق التلاحم بين الثورة و”الجيش السوري الحر” وكل قوى التغيير والإصلاح، والعمل على حث العالم العربي شعوبا وحكومات على دعم الشعب السوري، وتصعيد الضغوط على النظام، والعمل على تعزيز الجهود لدفع المجتمع الدولي لتأمين الحماية للمدنيين السوريين في أسرع وقت”.

وقد قال الرئيس بشار الأسد في خطابه بجامعة دمشق، “إنه لا يسعى إلى منصب لكنه لا يتهرب من المسؤولية”، مضيفاً “أنه يكون في موقعه بدعم من الشعب ويغادر بقرار من الشعب”.

وقال غليون “أنه من الواضح أن الرسالة الرئيسية للنظام هي رفض خطة العمل العربي.. فالخطاب موجه تماما ضد العمل العربي”، مؤكداً “أن الخطوة القادمة هي اللجوء للمجتمع الدولي، والتوجه للجهات الدولية المعنية بحماية المدنيين”.

شام تايمز

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